Original-Research: Intellego Technologies AB - von Montega AG



08.10.2025 / 17:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Intellego Technologies AB Unternehmen: Intellego Technologies AB ISIN: SE0016075063 Anlass der Studie: Update Empfehlung: n.a. seit: 08.10.2025 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Rating ausgesetzt: Aktuelles Maß an Transparenz nicht ausreichend für grundlegende Bewertung



Wir betrachten die Dosimeter von Intellego als marktführendes Produkt, eine Einschätzung, die sowohl durch akademische Validierungen als auch durch positive Rückmeldungen aus der Industrie gestützt wird. Nach unserer Analyse positioniert sich Intellego im strategischen "Sweet Spot" des Marktes für UV-Prozesstechnologien und verfügt damit über attraktive Potenziale hinsichtlich Preissetzungsmacht und überdurchschnittlicher Margenentwicklung. Zudem hat das Unternehmen erfolgreiche Partnerschaften mit etablierten Industrieakteuren wie Henkel und Likang aufgebaut, was die hohe Qualität und Akzeptanz seiner Produkte zusätzlich untermauert.



Auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen sowie unter Berücksichtigung des Zeitpunkts und der Auswirkungen der jüngsten Pressemitteilungen sehen wir uns derzeit nicht in der Lage, eine hinreichend verlässliche Einschätzung der operativen und finanziellen Leistungsfähigkeit von Intellego Technologies AB vorzunehmen. Bis auf Weiteres setzen wir daher unsere Bewertung des Unternehmens aus



Die wesentlichen Gründe für unsere vorsichtige Einschätzung liegen in der weiterhin begrenzten - und aus unserer Sicht bislang nicht wesentlich verbesserten - Transparenz in zentralen Bereichen der Geschäftsentwicklung von Intellego. Diese Punkte werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert.



Kundenstruktur und Transparenz beim Wachstum: Ein Bereich, in dem bislang keine ausreichende Transparenz vorliegt, betrifft die Zusammensetzung der Kundenbasis von Intellego sowie die wesentlichen Treiber des außergewöhnlichen Umsatzwachstums, das das Marktwachstum um ein Vielfaches übersteigt. Wir verfügen derzeit nicht über genügend Einblick, welche Kunden, Regionen und Produkte die Performance maßgeblich beeinflussen und wie sich diese in den berichteten Finanzkennzahlen widerspiegeln. Der kürzlich angekündigte YUVIO-Vertrag, der potenziell von Bedeutung ist, hat unserer Einschätzung nach mehr Fragen als Antworten aufgeworfen, da uns keine weiterführenden Informationen vorliegen - abgesehen von der Tatsache, dass es sich um den Verkauf von Geräten an einen langjährigen Partner handelt. Obwohl wir anerkennen, dass Unternehmen nicht verpflichtet sind, derartige Details offenzulegen, sind wir der Ansicht, dass ein Unternehmen mit der berichteten Dynamik von Intellego und dem damit verbundenen hohen Maß an Beachtung am Markt dringend mehr Transparenz über seine breitere Kundenbasis bieten sollte, um eine faire Marktbewertung zu ermöglichen.



Cash Flow und Zahlungsbedingungen: Dieses Bedürfnis nach Klarheit erstreckt sich auch auf die Cashflow-Dynamik des Unternehmens. Trotz Verbesserungen auf absoluter Basis bleibt die Diskrepanz zwischen ausgewiesenem Ergebnis und operativer Cashgenerierung weiterhin bemerkenswert. Zwar zeigen die Werte im Vergleich zu 2024 Fortschritte, dennoch sind die Forderungslaufzeiten (DSO) nach wie vor hoch - mit 170 Tagen im zweiten Quartal. Angesichts des starken Produktportfolios bleibt unklar, warum Intellego derart lange Zahlungsziele gewähren muss, zumal dieser Aspekt von Investoren kritisch beobachtet wird.



Intellego hat angekündigt, im Q3-Bericht signifikante Transparenzverbesserungen vorzunehmen. Dies könnte eine Grundlage dafür bieten, unser Rating wieder aufzunehmen und ein Kursziel zu veröffentlichen.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden

zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

