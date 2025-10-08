EQS-News: freenet AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

freenet verbessert seine starke Position im deutschen Mobilfunkmarkt durch die Übernahme von mobilezone Deutschland und verlängert die exklusive Partnerschaft mit MediaMarktSaturn um weitere 5 Jahre



freenet verbessert seine starke Position im deutschen Mobilfunkmarkt durch die Übernahme von mobilezone Deutschland und verlängert die exklusive Partnerschaft mit MediaMarktSaturn um weitere 5 Jahre Im Jahr 2024 konnte mobilezone Deutschland durch etablierte Marken wie sparhandy.de über eine Million Kunden gewinnen und verlängern

Verlängerung des exklusiven Vertriebsrechts mit MediaMarktSaturn Deutschland sichert bedeutenden Vertriebskanal langfristig ab

Beide Maßnahmen stärken die strategische Vertriebskraft von freenet - mit deutlichem Wachstumspotenzial ab dem Geschäftsjahr 2026 Büdelsdorf, 8. Oktober 2025 - Die freenet DLS GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5], hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100 Prozent der Geschäftsanteile an der mobilezone Deutschland GmbH, Köln, sowie der wesentlichen operativen Tochtergesellschaften mobilezone GmbH, Köln, und mobilezone exchange GmbH, Bochum, unterzeichnet. mobilezone Deutschland zählt mit über einer Million Vertragsabschlüssen jährlich, rund 300 Mitarbeitenden und Standorten in Köln, Bochum und Münster zu den führenden unabhängigen Telekommunikationsanbietern in Deutschland. Mit starken Marken wie etwa Sparhandy, Deinhandy, Handystar und HIGH erzielte das Unternehmen im Jahr 2024 einen Umsatz von fast 780 Mio. EUR und ein EBITDA von ca. 30 Mio. EUR. "Die Übernahme von mobilezone Deutschland ist eine strategisch wertvolle Ergänzung unseres bestehenden Vertriebsportfolios. Sie verstärkt unsere Präsenz im deutschen Mobilfunkmarkt und vertieft unsere Beziehungen zu den Netzbetreibern", kommentiert Robin Harries, Vorstandsvorsitzender der freenet AG. Die Übernahme unterliegt den üblichen kartellrechtlichen Zustimmungen. Bei Vollzug der Transaktion wird ein Kaufpreis in Höhe von rund 230 Mio. EUR fällig. Der Vollzug der Transaktion wird im 4. Quartal 2025 erwartet. "Die Akquisition wird über zugesagte Kreditlinien finanziert und entspricht mit ihrem EBITDA- und Free-Cashflow-Profil unseren Anforderungen an eine wertorientierte Kapitalallokation im Sinne unserer Aktionäre", erläutert Ingo Arnold, Finanzvorstand der freenet AG. Nahezu parallel zur Akquisition wurde die sehr erfolgreiche Vertriebspartnerschaft mit der MediaMarktSaturn Deutschland GmbH um weitere fünf Jahre verlängert. freenet bleibt damit exklusiver Partner für den Vertrieb freenet-eigener Tarife in allen Mobilfunknetzen, den Originaltarifen der Netzbetreiber Telekom und Vodafone sowie weiteren eigenen Mobilfunkprodukten und Dienstleistungen in allen MediaMarkt- und Saturn-Märkten in Deutschland sowie deren Online-Kanälen. Kontakt freenet AG Investor Relations & ESG Tel.: +49 (0)40/ 513 06 778 E-Mail: ir@freenet.ag Internet: fn.de/ir Public Relations & Corporate Communications Tel.: +49 (0)40 / 513 06 777 E-Mail: pr@freenet.ag ***



