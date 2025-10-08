Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft hat ihre neue Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012487596) erfolgreich am Markt platziert. Der Zinssatz wurde im Bookbuilding-Verfahren auf 7,75 Prozent pro Jahr festgelegt. Das angestrebte Volumen von 75 Millionen Euro wurde erreicht. Die Anleihe mit Laufzeit bis 2029 stieß sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern auf hohe Nachfrage und war deutlich überzeichnet. Refinanzierung und Wachstum im Fokus: Mit dem frischen Kapital will der Berliner Entertainment-Konzern mehrere Ziele verfolgen. Im Vordergrund steht die Refinanzierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt