Anleihe-Emission deutlich überzeichnet
Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat ihre neue Unternehmensanleihe 2025/29 (ISIN: NO0013639112) vollständig im angestrebten Gesamtvolumen von 75 Mio. Euro platziert. Die Anleihe-Emission war dabei aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen wie auch privaten Investoren deutlich überzeichnet. Der finale Zinskupon der vierjährigen Anleihe, die im Nordic Bond-Format strukturiert ist, wurde auf 7,75 % p.a. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
