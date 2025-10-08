Der DAX hat sich am Mittwoch seinem Rekordstand aus dem Juli bei 24.639,10 Zählern bis auf wenige Punkte angenähert. Letztendlich schloss er 0,9 Prozent im Plus bei 24.597,13 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte schloss nahezu unverändert bei 30.848,82 Punkten. Der Nebenwerte-Index SDAX verzeichnete am Ende ein Plus von 0,3 Prozent auf 17.399,21 Punkte.Die Marktteilnehmer zeigen sich aktuell überwiegend optimistisch und schenken negativen Signalen kaum Beachtung. Obwohl schwache Produktionszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
