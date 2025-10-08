Am 02. Oktober hatten wir zuletzt im RuMaS Express-Service über Friedrich Vorwerk Group ISIN: DE000A255F11 berichtet und die Überschrift des Artikels lautete: "Allzeithoch im Visier - kommt der Durchbruch?" Heute war unser Trading-Tipp mit einem Tagesgewinn von 5,75 Prozent der Top-Performer im SDAX und hat mit 92,00 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Zum Handelsende auf Xetra stehen knapp 35 Prozent Aktiengewinn zu Buche und beim vorgeschlagenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS