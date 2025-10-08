Am 02. Oktober hatten wir zuletzt im RuMaS Express-Service über Friedrich Vorwerk Group ISIN: DE000A255F11 berichtet und die Überschrift des Artikels lautete: "Allzeithoch im Visier - kommt der Durchbruch?" Heute war unser Trading-Tipp mit einem Tagesgewinn von 5,75 Prozent der Top-Performer im SDAX und hat mit 92,00 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Zum Handelsende auf Xetra stehen knapp 35 Prozent Aktiengewinn zu Buche und beim vorgeschlagenen ...

