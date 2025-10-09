Anzeige
Donnerstag, 09.10.2025
Kursrakete 2025: CiTech präsentiert sich u.a. mit DroneShield neben Palantir & Rheinmetall - welche News sind zu erwarten?
WKN: A2AA1Q | ISIN: DE000A2AA1Q5 | Ticker-Symbol: 9JK
Frankfurt
09.10.25 | 08:23
5,500 Euro
-31,25 % -2,500
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
INTERNATIONAL SCHOOL AUGSBURG AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTERNATIONAL SCHOOL AUGSBURG AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
09.10.2025 10:39 Uhr
136 Leser
PTA-News: International School Augsburg AG: ISA am 15. Oktober auf der Fachkonferenz der Mittelstandsbörse m:access - International School Augsburg auf der Börsenkonferenz in München

DJ PTA-News: International School Augsburg AG: ISA am 15. Oktober auf der Fachkonferenz der Mittelstandsbörse m:access - International School Augsburg auf der Börsenkonferenz in München

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

International School Augsburg AG: ISA am 15. Oktober auf der Fachkonferenz der Mittelstandsbörse m:access

International School Augsburg auf der Börsenkonferenz in München

Gersthofen bei Augsburg, 09.10.2025 (pta000/09.10.2025/10:08 UTC+2)

Die International School Augsburg (ISA) präsentiert sich am 15. Oktober 2025 bei der Fachkonferenz Consumer | Leisure der Börse München. Die ISA stellt sich auf der Veranstaltung, die Fachpublikum, Investoren, Analysten und Business Angels live und online zusammenbringt, als notiertes Unternehmen im Qualitätssegment m:access vor.

Marcus Wagner, Finanzvorstand der ISA, präsentiert die Schule als international ausgerichtete Bildungseinrichtung und Europas einzige börsennotierte Bildungsaktie vor Ort. "Die ISA versteht sich als globale Gemeinschaft, die Werte und Vielfalt lebt, junge Menschen zu verantwortungsvollen Weltbürger:innen erzieht und nachhaltig Vermögen schafft. Auf der m:access möchten wir diese Werte und wie daraus Vermögen für Investor:innen entsteht, mit unseren Aktionär:innen und ESG-Investor:innen diskutieren", so Wagner.

Die ISA feiert im Schul- und Geschäftsjahr 2025-26 ihren zwanzigsten Geburtstag und ist seit 2005 eine international akkreditierte, englischsprachige Gesamtschule für Kinder und Jugendliche von drei bis 18 Jahren. Rund 400 Schüler:innen aus 38 Nationen besuchen aktuell die Schule, die nicht nur akademische Exzellenz vermittelt, sondern auch soziale und interkulturelle Kompetenzen auf der Basis des IB Learner Profils fördert. Mit ihren internationalen Abschlüssen (IB Diploma, IGCSE) eröffnet die ISA jungen Menschen den Zugang zu Universitäten weltweit.

ISA-Präsentation am Mittwoch, 15.10.2025, von 11:30 - 12:00 Uhr International School Augsburg AG

Online ist eine kostenlose Teilnahme möglich. Weitere Informationen und Anmeldung: https://eveeno.com/ maccess-fachkonferenz-oktober-2025

Die komplette Pressemitteilung finden Sie hier zum Download, das Pressebild können Sie hier herunterladen.

Bildrechte: Bayerische Börse AG

Über die International School Augsburg AG (ISA)

Die International School Augsburg wurde 2005 in Gersthofen gegründet, um im Wirtschaftsraum A(3) / Augsburg / München eine Schule für international mobile Familien nach internationalen Bildungsstandards anzubieten. Schüler:innen im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in englischer Schulsprache mit den international anerkannten Schulabschlüssen IB Diploma und IGCSE. Darüber hinaus sichert die Schule neben der lokalen Integration der Kinder durch Unterricht in der Landessprache den Erhalt der Muttersprache durch viele Muttersprach-Unterrichtsangebote.

Zur Gewährleistung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und der schulinternen Prozesse hat die ISA die folgenden international renommierten Akkreditierungen erlangt: CIS (Council of International Schools), IB Diploma Programme IB PYP (Primary Years Programme), CIE (Cambridge International Examinations Centre für das IGCSE). Aktuell besuchen rund 380 Schüler und Schülerinnen die Schule und werden von knapp 60 Lehrkräften betreut.

Als gemeinnützige Aktiengesellschaft ist ISA AG mit der WKN A2AA1Q im Mittelstandssegment m:access der Bayerischen Börse notiert und über alle Hausbanken und gängigen Online-Broker gehandelt werden.

Die ISA ist CO2-neutral als Umweltschule zertifiziert, Mitglied der Gemeinwohlinitiative Bayern sowie des Forums Nachhaltige Geldanlagen und steht als Mitglied der Charta der Vielfalt für die Vielfalt der Kulturen und setzt sich für interkulturelle Verständigung ein.

Kontakt ISA:

Olga Kaiser, Marcus Wagner International School Augsburg AG Wernher-von-Braun-Str. 1a 86368 Gersthofen Tel. +49 (0) 821 - 45 55 60 - 99 E-Mail: pr@isa-augsburg.com

Pressekontakt:

EPR Advisors Schaezlerstraße 9, 86150 Augsburg Gwenhwyfar Semmler Tel.: +49 (0) 155 63 63 1066 E-Mail: gs@epr-advisors.com

Aussender:      International School Augsburg AG 
           Wernher-von-Braun-Straße 1a 
           86368 Gersthofen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Gwenhwyfar Semmler / EPR Advisors 
Tel.:         +49 (0) 155 63 63 1066 
E-Mail:        gs@epr-advisors.com 
Website:       www.epr-advisors.com 
ISIN(s):       DE000A2AA1Q5 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München

