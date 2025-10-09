Erfolg am Kapitalmarkt für die DEAG Deutsche Entertainment (ISIN: NO0013639112): Die neue Unternehmensanleihe über 75 Millionen Euro war deutlich überzeichnet. Der Zinssatz wurde bei 7,75 Prozent festgelegt - ein Signal, dass Investoren dem Konzertveranstalter vertrauen. Starke Nachfrage belohnt Strategie Sowohl institutionelle als auch private Anleger griffen zu. Orders bis 5.000 Euro wurden vollständig bedient, darüber hinausgehende Volumina zu 50 Prozent zugeteilt. Rund 40 Prozent der ausstehenden Altanleihe 2023/2026 wurden zum Umtausch angedient. Die Erlöse nutzt DEAG zur Refinanzierung dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
