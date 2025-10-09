Gold läuft und läuft. Am Mittwoch hat das Edelmetall einmal mehr ein neues Allzeithoch markiert und erstmals die Marke von 4.000 Dollar geknackt. Die Rally dürfte damit allerdings noch nicht zu Ende sein, wenn es nach der HSBC geht. Die Großbank nannte kürzlich ihr Kursziel für das kommende Jahr und ihren Top-Pick aus dem Sektor.HSBC erwartet, dass der Goldpreis bis zum Ende des laufenden Jahres in einer Spanne zwischen 3.700 und 4.050 Dollar verharren wird. Damit sieht die Großbank ausgehend vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
