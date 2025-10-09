Jetzt kracht's: Sprengt Silber endlich die 50-Dollar-Mauer?

Anzeige / Werbung
Zweimal scheiterte Silber an der Marke von 50 US-Dollar - 1980 und 2011, beide Male folgte ein Crash. Doch diesmal spricht vieles für einen anderen Verlauf: Der reale Preis liegt weit unter früheren Hochs, die Nachfrage erreicht Rekordniveau. Analysten sehen darin keinen Rückblick, sondern den Beginn eines neuen Zyklus. Ist das das Ende - oder der Anfang einer neuen Silberära?
Zweimal scheiterte Silber spektakulär an der Marke von 50 US-Dollar - 1980 und 2011. Beide Male folgte ein Crash. Doch diesmal deutet vieles auf einen anderen Verlauf hin: Der reale Silberpreis liegt weit unter früheren Hochs, die Geldmenge wächst rasant, und die Nachfrage erreicht Rekordniveau. Analysten sehen darin keinen Rückblick, sondern den Beginn eines neuen Zyklus - angetrieben von unterbewerteter Kaufkraft, engem Marktvolumen und wachsendem Kapitalinteresse. Die entscheidende Frage lautet: Ist das die letzte Etappe - oder erst der Anfang einer neuen Silberära?
Historische Vergleiche trügen
"Die meisten Crashwarnungen kommen von jenen, die den aktuellen Anstieg gar nicht vorausgesehen haben", sagt der US-Analyst Jesse Colombo, Gründer des Börsen-Newsletters The Bubble Bubble Report. Colombo, der durch seine frühen Warnungen vor der Finanzkrise 2008 bekannt wurde, hält einen neuerlichen Absturz für unwahrscheinlich. Sein Argument: Der Silberpreis mag nominal an das 50-Dollar-Niveau heranreichen, inflationsbereinigt liegt er jedoch deutlich darunter. Im Jahr 1980 entsprach der damalige Höchststand inflationsbereinigt rund 199 US-Dollar, 2011 etwa 72 US-Dollar. Heute läge der reale Preis bei rund 48 US-Dollar. In diesem Licht erscheint Silber keineswegs überteuert, sondern "nach wie vor günstig bewertet", so Colombo.
