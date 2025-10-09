Mumbai ist ein herausragendes strategisches Sprungbrett für Innovation und Expansion und fördert wirtschaftliches Wachstumspotenzial

IFF (NYSE: IFF) ein weltweit führender Hersteller von Geschmacks- und Duftstoffen, Lebensmittelzutaten, Gesundheitsprodukten und im Bereich Biowissenschaften meldete Pläne für den Bau eines neuen Duftstoffkreationszentrums in Mumbai (Indien). Der strategisch gelegene vorgesehene Standort im Stadtteil Powai soll bis zur Jahresmitte 2026 vollumfänglich im Betrieb sein. Der Duftstoffmarkt Indiens soll den Prognosen zufolge ein stetiges Wachstum erleben, und darum wird das neue Kreationszentrum die Position von IFF stärken, mit führender Innovation im Duftstoffmarkt neue Kunden zu gewinnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251008091166/de/

Credit: IFF

"Das Kreationszentrum in Mumbai veranschaulicht das Engagement von IFF für Innovation und Spitzenleistungen in einem der weltweit dynamischsten Märkte", erklärte Ana Paula Teles de Mendonça, President von IFF Scent. "Durch die Ausdehnung unserer Präsenz in Indien bringen wir unseren Kundinnen und Kunden in diesem Markt nicht nur die erstklassigen Duftstoffleistungen von IFF näher, sondern wir beschleunigen damit auch unsere Fähigkeit, gemeinsam bessere Lösungen zu kreieren, unsere Kunden mit größerer Agilität zu bedienen und die außergewöhnlich talentierten Mitarbeitenden anzuspornen, die unsere Kreativität und Führungsarbeit vorantreiben."

Mit diesem neuen Standort steht IFF an der Spitze der dynamischen Marktlandschaft in Indien. Diese Ausweitung bedeutet, dass das Unternehmen seine dann 3.650 qm umfassende lokale Anlagenfläche mehr als verdoppelt, eine beispiellose Nähe zur Kundschaft erreicht und die Markteinführungszeiten verkürzt. Die mit modernster Technologie ausgestattete Anlage wird mehr als 100 Mitarbeitende beschäftigen und fortschrittliche Labore, kategorieübergreifende Evaluierungsstände und einen hochmodernen sensorischen Evaluierungsraum bieten. Diese Einrichtungen versetzen IFF künftig in die Lage, gemeinsam mit lokalen Kunden ansprechende Duftstofflösungen zu finden und globale Expertise mit tiefgreifenden Kundeneinblicken zu verknüpfen, um ausgezeichnete Erfahrungen zu ermöglichen. Die Anlage soll jedoch nicht nur Innovation inspirieren, sondern auch ein einzigartiges Umfeld für Kreativität schaffen, in dem Komfort und Spitzenleistungen gedeihen.

"Der indische Duftstoffmarkt entwickelt sich mit rasanter Geschwindigkeit angetrieben von steigenden Ambitionen, einer Liebe zu erstklassigen Erlebnissen und einer Nachfrage nach Duftstoffen, die Individualität und Emotionen widerspiegeln", so Ramon Brentan, Vice President und Regional General Manager von IFF Scent für den Großraum Asien. "Unser neues Kreationszentrum in Mumbai ist mehr als eine Anlage: es ist ein Raum, wo Kreativität und Naturwissenschaft zusammentreffen, um Duftstoffe zu schaffen, die Selbstvertrauen inspirieren, Lebensfreude hervorrufen und dauerhafte Erinnerungen aufbauen."

Seit zwei Jahrzehnten bringt IFF richtungweisende Kreativität, führende naturwissenschaftliche Forschungsarbeit und Verbraucherexpertise in den Duftstoffdesignmarkt in Indien. Die Investition von IFF in Mumbai veranschaulicht den kontinuierlichen Fokus des Unternehmens auf die Förderung lokaler Innovation bei gleichzeitiger Ausdehnung seiner geografischen Präsenz.

Wichtiger Hinweis gemäß dem US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, in der jeweils gültigen Fassung (der "Exchange Act"). Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich häufig auf erwartete künftige Geschäftstätigkeiten und finanzielle Leistungen und Bedingungen und enthalten in vielen Fällen Wörter wie "planen", "erwarten", "voraussichtlich", "beabsichtigen", "überzeugt sein", "anstreben", "betrachten", "werden", "würden", "abzielen", ähnliche Ausdrucksweisen und Variationen oder die negativen Formen derartiger Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß in unterschiedlichem Ausmaß mit Unwägbarkeiten behaftet, beispielsweise Aussagen zum Zeitplan oder der Art der neuen Anlagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten lediglich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um später eintretende Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen.

