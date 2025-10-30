Dr. Carles Lerín und Prof. Jan Maarten van Dijl werden für ihre Beiträge auf dem Gebiet der Ernährung, der Mikrobiomforschung und der antimikrobiellen Forschung mit dem IFF Science Award ausgezeichnet

IFF (NYSE: IFF) ein Weltmarktführer im Bereich Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten, Gesundheit und Biowissenschaften hat die Gewinner seiner IFF Science Awards bekannt gegeben. Die Awards gehen an Dr. Carles Lerín vom Institut de Recerca Sant Joan de Déu in Barcelona, Spanien, und Prof. Jan Maarten van Dijl vom University Medical Center Groningen in Groningen, Niederlande, für ihre herausragenden Beiträge in den Bereichen menschliche Gesundheit, Ernährung und Forschung auf dem Gebiet der antimikrobiellen Substanzen. Die IFF Science Awards zeichnen Personen für ihre herausragenden wissenschaftlichen Arbeiten aus, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Mikrobiom, Ernährung, Gesundheit, Biokatalyse und Nachhaltigkeit.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251030298706/de/

Photo credit: Dr. Carles Lerín

"Bahnbrechende Innovationen entstehen durch Zusammenarbeit. Durch die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Institutionen von Weltrang beschleunigen wir die Entwicklung nachhaltiger Lösungen, die unseren Kunden und den Gemeinden, denen wir dienen, zugutekommen", so Casper Vroemen, Chief R&D Officer bei IFF. "Es ist uns eine Ehre, zwei herausragende Forscher zu würdigen, deren richtungsweisende Arbeit den Geist des wissenschaftlichen Fortschritts und globaler Partnerschaft verkörpert."

Die Preisträger des 2025 IFF Science Award sind:

Dr. Carles Lerín

Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Barcelona, Spanien

Medizinische Fakultät der Universität Vic Zentraluniversität von Katalonien (UVic-UCC)



Dr. Lerín ist für seine wegweisende Forschung auf dem Gebiet der menschlichen Ernährung und Gesundheit anerkannt. Seine Schwerpunkte liegen auf Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen, Ernährung von Müttern und Kleinkindern, dem Mikrobiom und Stoffwechselerkrankungen. Er untersucht in seinen Forschungsarbeiten die wichtigen Zusammenhänge zwischen Ernährungsgewohnheiten in der frühen Kindheit und langfristigen Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Dabei berücksichtigt er auch Erkenntnisse aus der Mikrobiomforschung, um aufzuzeigen, wie die Ernährung die Gesundheit beeinflusst. Dr. Lerín hat insbesondere zum Verständnis der Rolle von Betain für die Darm- und Stoffwechselgesundheit beigetragen und dessen Potenzial für ein gesundes Wachstum und die Widerstandsfähigkeit in wichtigen Entwicklungsphasen aufgezeigt. Er wird außerdem für seine wissenschaftliche Lehrtätigkeit, seine Rolle als Mentorund seine Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie geschätzt.

Prof. Jan Maarten van Dijl

University Medical Center Groningen (UMCG), Niederlande



Prof. van Dijl ist eine führende Persönlichkeit auf dem Gebiet der molekularen Bakteriologie, dessen wegweisende Forschungen zur mikrobiellen Proteinsekretion und zu Wirt-Pathogen-Interaktionen weithin Anerkennung finden. Seine innovativen Ansätze haben die Entwicklung neuartiger antimikrobieller Strategien vorangetrieben und einen Beitrag im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen sowie zur Vertiefung unseres Verständnisses von Infektionskrankheiten geleistet. Die Forschungsarbeit von Prof. van Dijl ist auf die globalen Gesundheitsprioritäten ausgerichtet und zeichnet sich durch nachhaltige Exzellenz und kollaborativen Geist aus.

Die 1981 gegründete Danisco Foundation unterstützt Forschung auf den Gebieten Lebensmittelwissenschaft, Ernährung und Gesundheit. Die IFF Science Awards schreiben heute dieses Vermächtnis fort und spiegeln das starke Engagement von IFF für den wissenschaftlichen Fortschritt wider, indem sie Forscher auszeichnen, deren Arbeit zu neuen Erkenntnissen und praktischen Anwendungen beiträgt. Der diesjährige Award ist mit 35.000 US-Dollar dotiert. Die Kandidaten für den Award werden in einem strengen Nominierungsverfahren von Fachkollegen von IFF, Preisträgern und Führungskräften aus dem Bereich Forschung und Entwicklung ausgewählt.

Über IFF

Wir bei IFF (NYSE: IFF) wollen durch Wissenschaft, Kreativität und Herzblut Freude bereiten. Als Weltmarktführer in den Bereichen Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten, Gesundheit und Biowissenschaften entwickeln wir bahnbrechende, nachhaltige Innovationen, die Alltagsprodukte besser machen und so das Wohlbefinden fördern, die Sinne erfreuen und die Lebensqualität verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

2025 by International Flavors Fragrances Inc. IFF ist eine eingetragene Marke. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251030298706/de/

Contacts:

Media Relations:

Paulina Heinkel

332.877.5339

Media.request@iff.com

Investor Relations:

Michael Bender

212.708.7263

Investor.Relations@iff.com