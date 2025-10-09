Der Schnellladeanbieter Fastned hat in Gelsenkirchen seinen siebten Ladepark im Rahmen des Deutschlandnetzes eröffnet. Am neuen Standort nahe der A2 und A52 im Stadtteil Buer stehen ab sofort sechs Schnellladesäulen mit jeweils 400 kW zur Verfügung, die zusammen zwölf HPC-Ladepunkte bieten. Den ersten Deutschlandnetz-Standort überhaupt weihte Fastned bereits im Dezember 2023 ein. Der Premierenstandort liegt in Düren, unmittelbar an der A4 zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
