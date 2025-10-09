Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
NO0012861667 Arribatec Group ASA 09.10.2025 NO0013682948 Arribatec Group ASA 10.10.2025 Tausch 10:1
CA79957A3029 Gold Strike Resources Corp. 09.10.2025 CA38074C1041 Gold Strike Resources Corp. 10.10.2025 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
NO0012861667 Arribatec Group ASA 09.10.2025 NO0013682948 Arribatec Group ASA 10.10.2025 Tausch 10:1
CA79957A3029 Gold Strike Resources Corp. 09.10.2025 CA38074C1041 Gold Strike Resources Corp. 10.10.2025 Tausch 1:1
© 2025 Xetra Newsboard