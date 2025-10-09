Der DAX hat im heutigen Tagesverlauf bei 24.771 Zählern ein neues Rekordhoch markieren können. Allerdings konnte er dieses Niveau nicht bis zum Ende verteidigen. Aus dem Handel ging er letztendlich kaum verändert zum Vortag bei 24.611,25 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann 0,2 Prozent auf 30.291,06 Punkte. Der Nebenwerte-Index SDAX konnte sogar 0,9 Prozent zulegen auf 17.561,34 Zähler.Im freundlichen Marktumfeld sorgte der Börsengang von Ottobock für Aufmerksamkeit. Die Aktien des Prothesenherstellers, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
