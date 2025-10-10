© Foto: BlackRock - picture alliance / dpa | BlackRockGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07.00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer, Q3-Zahlen 11:00 Uhr, Deutschland: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25 11:00 Uhr, Deutschland: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook Deutschland: BMW, Pre-Close-Call Q3 Deutschland: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3 USA: Blackrock, Q3-Zahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro …Den vollständigen Artikel lesen ...
