PTA-News: 4SC AG: Telefonkonferenz am 17. Oktober 2025 zur Quartalsmitteilung Q3 2025

Planegg-Martinsried, 10. Oktober 2025 - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard: VSC) wird am 17. Oktober 2025 die Quartalsmitteilung Q3 2025 veröffentlichen. Um 15:00 Uhr MESZ (9:00 Uhr EDT) findet eine Telefonkonferenz in englischer Sprache statt, bei der der Vorstand der 4SC AG die Teilnehmer über die Ereignisse im Berichtszeitraum und darüber hinaus informieren wird.

Investoren, Analysten und Medienvertreter, die an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, können sich unter den unten angegebenen Telefonnummern einwählen oder verwenden die nach der Registrierung erhaltene Kalendereinladung mit der einmaligen PIN. Bitte wählen Sie sich bereits 5-10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte über den unten stehenden Link oder die Schaltfläche an:

Registration Link: https://www.netroadshow.com/events/login/LE9zwo3kud9f4SKjTTWmoWi2YL6ymlF8wQr

Operator-unterstützte Einwahl:

Datum: Donnerstag,17. Oktober 2025 Zeit: 15:00 Uhr MESZ (9:00 Uhr EDT) Einwahlnummern: +49 800 0009712 (Deutschland gebührenfrei) +44 808 189 0158 (Vereinigtes Königreich gebührenfrei) +1 855 979 6654 (Vereinigte Staaten gebührenfrei) +1 844 955 1479 (Vereinigte Staaten gebührenfrei) Confirmation Code: 068490

Präsentationsunterlagen zur Telefonkonferenz werden am 17. Oktober 2025 bereits vorab auf der 4SC Homepage verfügbar sein. Im Anschluss an die Veranstaltung kann an gleicher Stelle ein Tonmitschnitt der Telefonkonferenz abgerufen werden.

Für weitere Informationen:

4SC AG

ir-pr@4sc.com

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Aussender: 4SC AG Fraunhoferstr. 22 82152 Planegg-Martinsried Deutschland Ansprechpartner: Jason Loveridge Tel.: +49 89 700763-0 E-Mail: ir-pr@4sc.com Website: www.4sc.de ISIN(s): DE000A3E5C40 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

