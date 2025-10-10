Anzeige
Freitag, 10.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: A3E5C4 | ISIN: DE000A3E5C40 | Ticker-Symbol: VSC
Tradegate
10.10.25 | 09:27
0,878 Euro
+1,39 % +0,012
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Prime Standard
Dow Jones News
10.10.2025 08:03 Uhr
188 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: 4SC AG: Telefonkonferenz am 17. Oktober 2025 zur Quartalsmitteilung Q3 2025

DJ PTA-News: 4SC AG: Telefonkonferenz am 17. Oktober 2025 zur Quartalsmitteilung Q3 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

4SC AG: Telefonkonferenz am 17. Oktober 2025 zur Quartalsmitteilung Q3 2025

Planegg-Martinsried (pta000/10.10.2025/07:30 UTC+2)

Planegg-Martinsried, 10. Oktober 2025 - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard: VSC) wird am 17. Oktober 2025 die Quartalsmitteilung Q3 2025 veröffentlichen. Um 15:00 Uhr MESZ (9:00 Uhr EDT) findet eine Telefonkonferenz in englischer Sprache statt, bei der der Vorstand der 4SC AG die Teilnehmer über die Ereignisse im Berichtszeitraum und darüber hinaus informieren wird.

Investoren, Analysten und Medienvertreter, die an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, können sich unter den unten angegebenen Telefonnummern einwählen oder verwenden die nach der Registrierung erhaltene Kalendereinladung mit der einmaligen PIN. Bitte wählen Sie sich bereits 5-10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte über den unten stehenden Link oder die Schaltfläche an:

Register Now

Registration Link: https://www.netroadshow.com/events/login/LE9zwo3kud9f4SKjTTWmoWi2YL6ymlF8wQr

Operator-unterstützte Einwahl: 

Datum:       Donnerstag,17. Oktober 2025 
Zeit:       15:00 Uhr MESZ (9:00 Uhr EDT) 
Einwahlnummern:  +49 800 0009712 (Deutschland gebührenfrei) 
          +44 808 189 0158 (Vereinigtes Königreich gebührenfrei) 
          +1 855 979 6654 (Vereinigte Staaten gebührenfrei) 
          +1 844 955 1479 (Vereinigte Staaten gebührenfrei) 
Confirmation Code: 068490

Präsentationsunterlagen zur Telefonkonferenz werden am 17. Oktober 2025 bereits vorab auf der 4SC Homepage verfügbar sein. Im Anschluss an die Veranstaltung kann an gleicher Stelle ein Tonmitschnitt der Telefonkonferenz abgerufen werden.

Für weitere Informationen:

4SC AG

ir-pr@4sc.com

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      4SC AG 
           Fraunhoferstr. 22 
           82152 Planegg-Martinsried 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jason Loveridge 
Tel.:         +49 89 700763-0 
E-Mail:        ir-pr@4sc.com 
Website:       www.4sc.de 
ISIN(s):       DE000A3E5C40 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.