Roche Holding-Aktien ISIN: CH0012032048 konnten am Donnerstag zulegen und haben mit einem Tagesgewinn von 0,79 Prozent den Sprung auf das Treppchen im Swiss Market Index geschafft. Zum Handelsende notiert die Aktie an der SIX Swiss Exchange bei 293,60 CHF, das Tageshoch hat man mit 294,90 CHF gesehen. Im laufenden Jahr steht ein Plus von rund 15 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Minus von rund 10 Prozent unterirdisch ...

