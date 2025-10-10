Stellantis - gesteigerte Auslieferungen im US-Geschäft



Werbung







Erster Hoffnungsschimmer nach langer Misere?



Die Opel-Mutter lieferte im dritten Quartal 1,3 Millionen Fahrzeuge in den USA aus und lässt die Verkäufe deutlich in die Höhe steigen. Damit legten die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent zu. Neue Modelle und eine robuste Nachfrage in Nordamerika sollen der Grund für den gesteigerten Absatz sein. Die endgültigen Zahlen zu Absatz und Umsatz veröffentlicht Stellantis am 30. Oktober. Der Aktienkurs verzeichnet zum heutigen Tag ein Plus von etwa 2 % und kann die Stabilisierung der letzten sechs Monate somit fortsetzen. Nachdem sich der Kurs von Februar bis April nahezu halbierte, pendelt sich der Wert nun zwischen 7,50 EUR und 10 EUR ein. Insgesamt deutet der gesteigerte US-Absatz auf eine geschäftliche Erholung hin.









Gut informiert ins Wochenende



Was war in dieser Woche wichtig? Was steht uns in der kommenden Woche bevor? Wie jeden Freitag laden wir Sie herzlich zu unserem Wochenrückblick ein. Dort fassen wir alle wirtschaftlich relevanten Ereignisse der aktuellen Woche sowohl von Unternehmen als auch auf konjunktureller Seite übersichtlich für Sie zusammen. Ab Sonntagmorgen erwartet Sie zusätzlich unser Wochenausblick mit den Themen, die uns die nächste Woche beschäftigen. Rückblick sowie Ausblick können Sie auf unserer Homepage oder in Form eines Videos auf unserem Instagram Kanal aufrufen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













