Es kursieren erneut Spekulationen über eine mögliche Übernahme des Außenwerbungsspezialisten Ströer. Bereits im Januar war von indikativem Interesse der US-Investoren KKR und Hellman & Friedman für das Out-of-Home-Geschäft berichtet worden, das klassische Plakatflächen und digitale Werbedisplays umfasst - die Kerngeschäfte des Konzerns. Daneben betreibt Ströer die Sparte Digital & Dialog Media mit Internetwerbung und Callcentern. Die damaligen Angebote bewerteten das Kerngeschäft deutlich über der damaligen Marktkapitalisierung, laut Bloomberg mit ca. 4 Mrd. €. Ob das mehr als ein typisches Freitagsgerücht ist, das alte Gerüchte neu aufkocht, lässt sich nicht sagen. Wir hängen das nicht zu hoch und bleiben außen vor.





