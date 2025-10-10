Datum der Anmeldung:
07.10.2025
Aktenzeichen:
B11-68/25
Unternehmen:
Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH, München; Erwerb wesentlicher Vermögenswerte der Kendrion Automotive (Sibiu) S.R.L., Sibiu (ROU)
Produktmärkte:
elektromagnetische Aktuatoren für Kfz, elektronische Steuerungssysteme für Kfz
