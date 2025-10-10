The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.10.2025

ISIN Name

AU0000319733 MAC COPPER LTD.CDI/1 O.N.

DE000A1E8G88 VIVANCO GRUPPE AG

DE000HLB02B9 LB.HESS.-THR.ZI.EX.10A/13

GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10

JE00BQBC8469 MAC COPPER A DL -,0001

NO0010890304 AKER CARB.CAPT.AS NK -,02

USU88868AU52 T MOBILE USA 21/29 REGS 2

US20678X3044 CDT EQUITY INC. DL-,0001

US5381461012 LIVEPERSON INC. DL-,01

XS2204842384 VERISURE HDG 20/26 REGS

XS2289588837 VERISURE HDG 21/27 REGS





