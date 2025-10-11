Führungskräfte von IonQ und ID Quantique werden auf einer der weltweit größten Technologieveranstaltungen über die Zukunft quantensicherer Infrastrukturen und Cloud-Plattformen sprechen

IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Quantenunternehmen, gab heute seine Teilnahme an der GITEX Global 2025 bekannt, einer der weltweit größten und einflussreichsten Technologiemessen, die vom 13. bis 17. Oktober im Dubai World Trade Centre stattfindet. Die Führungskräfte und Partner von IonQ werden die Fortschritte in den Bereichen Quantencomputing, sichere Infrastruktur und kommerzielle Anwendungen hervorheben, die die Einführung von Quantentechnologien in Unternehmen beschleunigen.

Rima Alameddine, Chief Revenue Officer bei IonQ, wird am 14. Oktober in Halle 10 auf der AI-Bühne an der Podiumsdiskussion "Cracking the Quantum Code: How to Build a Profitable Business in the Quantum Economy" (Den Quanten-Code knacken: Wie man ein profitables Unternehmen in der Quantenwirtschaft aufbaut) teilnehmen. In dieser Sitzung werden weltweit führende Persönlichkeiten aus dem Bereich der Quantenforschung zusammenkommen, um den Weg von bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tragfähigem kommerziellem Erfolg zu erörtern, darunter auch, wie Investitionen erschlossen, Quantenlösungen skaliert und kurzfristige Werte in verschiedenen Sektoren erzielt werden können.

Grégoire Ribordy, Mitbegründer und CEO von ID Quantique, einem Unternehmen von IonQ, wird ebenfalls am 16. Oktober im Rahmen der Podiumsdiskussion "Establishing Quantum-Safe Infrastructure and PaaS Models (Aufbau einer quantensicheren Infrastruktur und PaaS-Modelle)" sprechen. In dieser Sitzung wird Ribordy die Rolle der quantensicheren Kommunikation und Plattformintegration beim Schutz globaler IT-Systeme erläutern.

Die GITEX findet jährlich in Dubai statt und vereint über 6.800 Technologieunternehmen und 2.000 Start-ups aus der ganzen Welt. Die diesjährige Veranstaltung wird voraussichtlich bedeutende Neuerungen in den Bereichen Biotechnologie, physikalische KI, Quantencomputing, Halbleiter und Rechenzentren hervorheben.

Die Präsenz von IonQ auf der GITEX [Halle 1, H1-50] folgt auf ein Jahr rasanten globalen Wachstums, einschließlich strategischer Partnerschaften in Europa und Asien mit Organisationen wie QuantumBasel, Einride, Emergence Quantum und KISTI sowie die kürzlich erfolgten Übernahmen von ID Quantique und Oxford Ionics.

Über IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] ist ein führendes Quantenunternehmen, das Lösungen für die komplexesten Probleme der Welt anbietet. Die aktuelle Generation der Quantencomputer von IonQ, IonQ Forte und IonQ Forte Enterprise, sind die neuesten Modelle einer Reihe von hochmodernen Systemen, die Kunden und Partnern wie Amazon Web Services, AstraZeneca, and NVIDIA dabei unterstützen, eine 20-fache Leistungssteigerung zu erzielen.

Das Unternehmen beschleunigt seine Technologie-Roadmap und beabsichtigt, bis 2030 die weltweit leistungsstärksten Quantencomputer mit 2 Millionen Qubits auf den Markt zu bringen, um Innovationen in den Bereichen Arzneimittelforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung, Logistik, Cybersicherheit und Verteidigung voranzutreiben. Die Fortschritte von IonQ im Bereich Quantennetzwerke und Quantensensorik positionieren das Unternehmen auch als führend beim Aufbau des Quanteninternets.

Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in den Rankings "Fortune Future 50", "Newsweek's 2025 Excellence Index 1000", "Forbes' 2025 Most Successful Mid-Cap Companies" und "Built In's 2025 100 Best Midsize Places to Work in Washington DC and Seattle" gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und effektiver als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251010055749/de/

Contacts:

IonQ Medienkontakt:

press@ionq.co

IonQ Investorenkontakt:

investors@ionq.co