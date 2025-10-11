Der CEO von IonQ wird auf Italiens führendem Technologie- und Politikforum darüber sprechen, wie Quantencomputer Innovation und Wirtschaftswachstum beschleunigen.

IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Quantenunternehmen, gab heute seine Teilnahme am ComoLake2025 Digital Innovation Forum bekannt, einem der bedeutendsten Technologie-Events Italiens mit den Schwerpunkten digitale Transformation, Infrastruktur und Innovationspolitik.

Auf dem ComoLake2025, das vom 14. bis 17. Oktober im internationalen Ausstellungs- und Kongresszentrum Villa Erba in Cernobbio stattfindet, wird Niccolò de Masi, Vorsitzender und CEO von IonQ, eine besondere Rede halten und strategische Einblicke darüber gewähren, wie Quantencomputer die Infrastruktur, die Industrie und die digitale Führungsrolle Europas neu formen.

Marco Pistoia, Senior Vice President of Industry Relations bei IonQ, wird an der Podiumsdiskussion "Pan-European Quantum Industry Forum Dialog zwischen Industrie, Politik und Forschung für Europas Führungsrolle im Bereich Quantencomputing" teilnehmen, deren Schwerpunkt auf der Stärkung der Position Europas in der globalen Quantenlandschaft liegt.

Das von der Fondazione Innovazione Digitale organisierte ComoLake2025 ist ein viertägiges Forum, das über 1.400 Teilnehmer und 215 Referenten aus 14 Ländern anzieht. Die Veranstaltung befasst sich mit Quantencomputing, KI, Nachhaltigkeit, Mobilität, Gesundheitswesen und sicherer Infrastruktur, wodurch Italiens Rolle als Drehscheibe für technologische und politische Innovationen gestärkt wird.

Die Teilnahme von IonQ am ComoLake 2025 unterstreicht die wachsende Präsenz des Unternehmens in Europa und seine gedeihenden Partnerschaften mit den führenden Unternehmen des italienischen Quantenökosystems. Dies folgt auf ein Jahr starken Wachstums für IonQ in Europa, einschließlich strategischer Partnerschaften mit Organisationen wie Einride und QuantumBasel sowie der Übernahmen von ID Quantique und Oxford Ionics.

Weitere Informationen über die Technologie und Partnerschaften von IonQ finden Sie unter www.ionq.com.

Über IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] ist ein führendes Quantenunternehmen, das Lösungen für die komplexesten Probleme der Welt anbietet. Die Quantencomputer der aktuellen Generation von IonQ, IonQ Forte und IonQ Forte Enterprise, sind die neuesten Modelle einer Reihe von hochmodernen Systemen, mit denen Kunden und Partner wie Amazon Web Services, AstraZeneca, und NVIDIA eine 20-fache Leistungssteigerung erzielen konnten.

Das Unternehmen beschleunigt seine Technologie-Roadmap und beabsichtigt, bis 2030 die weltweit leistungsstärksten Quantencomputer mit 2 Millionen Qubits auf den Markt zu bringen, um Innovationen in den Bereichen Arzneimittelforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung, Logistik, Cybersicherheit und Verteidigung voranzutreiben. Die Fortschritte von IonQ im Bereich Quantennetzwerke und Quantensensorik positionieren das Unternehmen auch als führend beim Aufbau des Quanteninternets.

Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in den Rankings "Fortune Future 50", "Newsweek's 2025 Excellence Index 1000", "Forbes' 2025 Most Successful Mid-Cap Companies" und "Built In's 2025 100 Best Midsize Places to Work in Washington DC and Seattle" gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und effektiver als je zuvor. Erfahren Sie mehr auf IonQ.com.

