Vonovia-Aktien ISIN: DE000A1ML7J1 konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 1,04 Prozent der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 27,13 Euro, das Tageshoch hat man mit 27,43 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Auf Wochensicht hat die Vonovia-Aktie 1,08 Prozent zugelegt und hat unter vierzig Werten im DAX den elften Platz geschafft. Wenn man die Bewertungen für Vonovia auf finanzen.net anschaut, findet man ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS