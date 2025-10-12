RWE AG ISIN: DE0007037129 konnte im Wochenverlauf 2,95 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus Essen der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 40,42 Euro, das Wochenhoch hat man am Donnerstag mit 40,91 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Seit dem Tief Anfang September hat Aktie 20 Prozent zugelegt und ist im RSI stark überkauft. Ein Rücksetzer ist in der kommenden Woche möglich, eine Unterstützung ...

