Am Dienstagabend um 19:43 Uhr hatten wir im Express-Service getitelt: "Heiße Chance für Zocker!" Im Text hatten wir geschrieben, dass wir es für möglich halten, dass die EcoGraf-Aktie nach einer Versechsfachung des Aktienkurses weiter steigen kann und ein Kursziel von 0,50 Euro ausgerufen. Dieses Kursziel ist nicht in Stein gemeißelt, aber bei einer Fortsetztng der Aufwärtsbewegung aus charttechnischen Gesichtspunkten möglich. Die Aktie hat sich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.