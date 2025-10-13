Börsenbeben am Freitag: Donald Trump droht wieder mit der Zoll-Keule. Damit reagierte er auf die Ankündigung Chinas, die Exportkontrollen auf Seltene Erden zu erweitern. Doch es gibt auch Gewinner im Rohstoffkrieg zwischen den beiden Supermächten. So hat sich die US-Regierung in den vergangenen Monaten in Unternehmen wie MP Materials eingekauft. Dabei ging es bisher um Seltene Erden und Lithium. Folgt bald Wolfram? Das kritische Metall wird schon lange nicht mehr in den USA abgebaut. Um dies zu ändern, wäre Almonty der logische Partner. Bezeichnend: Während US-Aktien am Freitag teils massiv verloren, konnte sich die Almonty-Aktie vom Tagestief deutlich erholen.

