Der Goldpreis kletterte in der Vorwoche erstmals in der Geschichte über die Marke von 4.000 Dollar und bescherte den größten Goldproduzenten wie Newmont, Barrick oder Agnico Eagle Mines weiteren Rückenwind. Der Silberpreis sprang erstmals über 50 Dollar. Und geht es nach der US-Investmentbank Goldman Sachs, so hat der Goldpreis noch reichlich Potenzial. So hat das Institut die Prognose für das Jahresende 2026 deutlich angehoben - von 4.300 auf 4.900 US-Dollar je Unze, wie Kitco News berichtet. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär