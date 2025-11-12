Es war wahrlich nicht langweilig am Silbermarkt in den vergangenen Wochen und Monaten: Dem furiosen Rekordlauf des Edelmetalls bis auf 54 Dollar folgte eine relativ rasche Korrektur. Doch nun bahnt sich eine sehr schnelle Erholung an. Dies würde natürlich den im Best of Silver Index des AKTIONÄR vertretenen Silberproduzenten voll in die Karten spielen. So zogen die Kurse von Firmen wie beispielsweise Hecla Mining, Wheaton Precious Metals, Silver oder Standard Resources an den vergangenen Handelstagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär