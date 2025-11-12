Anzeige
Mittwoch, 12.11.2025
Nuklear-Deal startet: 80-Mrd.-Dollar-Atomoffensive der USA
WKN: A2DRBP | ISIN: CA9628791027 | Ticker-Symbol: SII
Tradegate
12.11.25 | 08:19
90,26 Euro
+0,42 % +0,38
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
DAXglobal Gold Miners
S&P/TSX 60
WHEATON PRECIOUS METALS CORP Chart 1 Jahr
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
90,2290,6408:25
90,2490,6608:25
Firmen im Artikel
HECLA MINING
HECLA MINING COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HECLA MINING COMPANY12,895+1,10 %
SSR MINING INC17,865-0,58 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP90,26+0,42 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.