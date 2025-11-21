Anzeige
WKN: 908063 | ISIN: PLKGHM000017 | Ticker-Symbol: KGHA
Frankfurt
20.11.25 | 15:43
46,390 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
CECE Composite Index
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
KGHM POLSKA MIEDZ SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KGHM POLSKA MIEDZ SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
44,90046,24007:49
HECLA MINING
HECLA MINING COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HECLA MINING COMPANY11,250-1,88 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA46,3900,00 %
KOBO RESOURCES INC0,115-3,77 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.