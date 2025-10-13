Incyte (Nasdaq:INCY) kündigte heute an, dass Ergebnisse aus Proof-of-Concept-Studien der Phase 1 zu INCA33890, einem vielversprechenden TGFßR2×PD-1-gerichteten bispezifischen Antikörper, und INCB161734, einem neuartigen, selektiven und oral bioverfügbaren Inhibitor des G12D-mutierten KRAS, als mündliche Präsentationen auf dem bevorstehenden Kongress der European Society of Medical Oncology (ESMO) 2025 in Berlin veröffentlicht werden.

"Wir fühlen uns ermutigt durch die positiven Erkenntnisse, die wir aus unseren Programmen zu TGFßR2×PD-1 und zum KRAS-G12D-Inhibitor gewonnen haben. Sie bestätigen die Richtigkeit unseres Grundkonzepts, die Entwicklung dieser in der Erforschung befindlichen neuartigen Wirkstoffe voranzutreiben", sagte Dr. Pablo J. Cagnoni, President und Head of Research and Development bei Incyte. "Es besteht weiterhin ein erheblicher Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren wie dem kolorektalen Karzinom und dem duktalen Pankreasadenokarzinom, und wir freuen uns darauf, über Neuigkeiten zu diesen klinischen Entwicklungsprogrammen zu berichten."

Einzelheiten zu den mündlichen Präsentationen zu INCA33890 und INCB161734 auf der ESMO:

INCA33890 (PD-1/TGFßR 2)

Eine Phase-1-Studie zu INCA33890, einem bispezifischen PD-1/TGFßR2-Antikörper für fortgeschrittene solide Tumore?

(Sitzungstitel: Mündliche Kurzdarstellung: Investigational immunotherapy. [17. Oktober, 8:00 9:30 ET [14:00 15:30 MESZ]. Abstract Nr. 1522.)

INCB161734 (KRAS G12D)

Vorläufige Ergebnisse der Phase-1-Studie zu INCB161734, einem neuartigen oralen KRAS-G12D-Inhibitor, bei Patienten mit fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren?

(Sitzungstitel: Vorgestellte Beiträge: Developmental Therapeutics. [19. Oktober, 8:45 10:20 ET [14:45 16:20 MESZ]. Abstract Nr. 916O.)

Analystenveranstaltung und Webcast

Die Daten aus den mündlichen ESMO-Präsentationen und weitere Ergebnisse aus den Studien INCA33890 bei Patienten mit kolorektalem Karzinom mit Mikrosatellitenstabilität (MSS) und INCB161734 bei Patienten mit duktalem Pankreasadenokarzinom (Pancreatic Ductal Adenocarcinoma, PDAC) werden auch auf einer Präsenzveranstaltung der ESMO für Analysten und Investoren am Sonntag, dem 19. Oktober 2025, von 13:30 15:00 ET (19:30 21:00 MESZ) erörtert.

Die Veranstaltung wird als Webcast übertragen und kann über die Registerkarte Events and Presentations im Bereich Investor auf Incyte.com abgerufen werden. Der Webcast steht 30 Tage lang zur Verfügung.

Weitere Informationen zum ESMO-Kongress 2025 finden Sie auf: https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-congress-2025.

Über Incyte

Incyte ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das gemäß seiner Tagline Solve On. die Wissenschaft einsetzt, um Lösungen für Patienten mit ungedeckten medizinischen Bedürfnissen zu finden. Durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung eigener Therapeutika hat Incyte ein Portfolio von First-in-Class-Arzneimitteln für Patienten und eine starke Produktpipeline in den Bereichen Onkologie sowie Entzündung und Autoimmunität aufgebaut. Incyte hat seinen Hauptsitz in Wilmington, US-Bundesstaat Delaware, und unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

Für weitere Informationen zu Incyte besuchen Sie Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X, Instagram, Facebook, YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Abgesehen von den hierin dargelegten historischen Informationen enthalten die in dieser Pressemitteilung aufgeführten Themen, darunter Aussagen zur Präsentation von Daten aus der klinischen Entwicklungspipeline von Incyte, das Potential von INCB161734, ob bzw. wann Entwicklungswirkstoffe oder Kombinationen weltweit außerhalb der bereits in bestimmten Regionen zugelassenen Indikationen für die Anwendung am Menschen zugelassen oder kommerziell verfügbar sein werden, sowie das Ziel von Incyte, das Leben von Patienten zu verbessern, Prognosen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von Incyte und unterliegen Risiken sowie Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen. Dazu zählen unter anderem unvorhergesehene Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit: unvorhergesehenen Verzögerungen; weiterer Forschung und Entwicklung sowie möglichen nicht erfolgreichen oder unzureichenden Ergebnissen klinischer Studien, die geltende regulatorische Standards möglicherweise nicht erfüllen oder eine Fortsetzung der Entwicklung nicht rechtfertigen; der Fähigkeit, ausreichend viele Studienteilnehmer zu rekrutieren; Entscheidungen der FDA, EMA und anderer Aufsichtsbehörden; der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten von Incyte und seinen Partnern; der Akzeptanz dieser Produkte auf dem Markt; Marktwettbewerb; Anforderungen an Vertrieb, Marketing, Herstellung und Vertrieb; sowie weiteren Risiken, die in unseren bei der "U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)" eingereichten Berichten, einschließlich des Jahresberichts in Formular 10-K und des Quartalsberichts in Formular 10-Q für das Quartal bis zum 30. Juni 2025, von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden. Incyte hat nicht die Absicht oder Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

