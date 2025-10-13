Mit einem Kursgewinn von 2,14 Prozent steht Infineon aktuell Uhr an der DAX-Spitze. Die Aktie pendelt seit Anfang September volatil seitwärts, die Widerstände auf der Oberseite liegen derzeit bei 33,48 Euro, 33,93 Euro und 34,96 Euro. Die Experten der Deutschen Bank haben letzte Woche ihr Kursziel von 44,00 Euro und die Kaufempfehlung bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei neun Kauf- und einer Halteempfehlung auf finanzen.net rund 30 ...

