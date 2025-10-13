Aus dem margenschwachen Lackgeschäft wird ein Joint-Venture mit Carlyle. BASF erhält dadurch frisches Kapital. Grundstein für ein Comeback?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|42,770
|42,790
|11:47
|42,800
|42,810
|11:48
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:06
|BASF: 5 % Dividende und 5,8 Milliarden Euro frisches Kapital
|Aus dem margenschwachen Lackgeschäft wird ein Joint-Venture mit Carlyle. BASF erhält dadurch frisches Kapital. Grundstein für ein Comeback Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|10:18
|WARBURG RESEARCH stuft BASF SE auf 'Hold'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 46 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Oliver Schwarz senkte in einer am Montag vorliegenden...
► Artikel lesen
|09:31
|BASF SE zündet jetzt den Turbo - ich greife zu!
|09:26
|DAX spielt wegen Trump verrückt - BASF, Porsche, Rheinmetall, Ströer, SUSS, Thyssenkrupp im ...
|Wegen Trumps Drohungen in Richtung China hat der DAX am Freitag massive Verluste erlitten. Jetzt rudert der US-Präsident zurück und damit kehren auch die Bullen auf das Frankfurter Börsenparkett zurück....
► Artikel lesen
|09:21
|DAX-Check LIVE: BASF, Porsche AG, Rheinmetall, Ströer, SUSS, Thyssenkrupp im Fokus
|Aussagen von Donald Trump haben den DAX am Freitag deutlich unter Druck gesetzt. Nach einem über weite Strecken ruhigen Handel rutschte der deutsche Leitindex am Nachmittag abrupt in die Verlustzone....
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BASF SE
|42,780
|+1,37 %