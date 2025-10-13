Die Mannheimer holen zum nächsten Schlag aus. Über ihre US-Tochter Salt Creek beteiligt sich die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) an neun weiteren Bohrungen im Powder River Basin in Wyoming. Mit 40 Millionen Dollar ist das Investment nicht gerade klein. Doch das Öl- und Gasgeschäft in den USA läuft für das Unternehmen offenbar nach Plan. Bewährtes Konzept wird fortgesetzt: Salt Creek vertraut auf ein erprobtes Modell. Man beteiligt sich als Non-Operator an Bohrprogrammen etablierter Partner, statt selbst die Federführung zu übernehmen. Das reduziert Risiken und bindet weniger Management-Kapazitäten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
