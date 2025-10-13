Die Deutsche Rohstoff AG setzt ihren Wachstumskurs in den USA fort: Ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Salt Creek Oil & Gas beteiligt sich an einem neuen Bohrprogramm im Powder River Basin im US-Bundesstaat Wyoming. Gemeinsam mit einem etablierten Betriebsführer wird Salt Creek an neun Niobrara-Bohrungen teilnehmen und dafür rund 40 Mio. US-Dollar investieren. Der Produktionsstart ist für den Sommer 2026 geplant. Investitionsvolumen im Powder River Basin steigt auf 220 Mio. USD Mit dem neuen Programm erhöhen sich die gesamten "non-operated"-Investitionen von Salt Creek im Powder River Basin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin