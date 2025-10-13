DJ Roche erhält von FDA Zulassung für Test zur Alzheimer-Diagnose

Von Nicholas G. Miller

DOW JONES--Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat einen von Roche und Eli Lilly entwickelten Bluttest zur Unterstützung der Erstdiagnose von Alzheimer zugelassen. Der Test mit dem Namen "Elecsys pTau181" ist für Patienten ab 55 Jahren mit Anzeichen einer kognitiven Beeinträchtigung vorgesehen und ermöglicht es Ärzten, eine Alzheimer-Erkrankung auszuschließen.

Roche teilte mit, der Test helfe Patienten, früher im Verlauf ihrer kognitiven Beeinträchtigung Antworten zu erhalten, und erweitere die Verfügbarkeit von Werkzeugen zur Alzheimer-Diagnose für Hausärzte. In einer Studie mit 312 Patienten habe der Test eine Alzheimer-Erkrankung mit einer Genauigkeit von 97,9 Prozent ausschließen können, so Roche.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 09:34 ET (13:34 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.