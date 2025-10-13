Anzeige
PTA-Adhoc: sdm SE: Aktionärsverlangen zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Aktionärsverlangen zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

sdm SE: Aktionärsverlangen zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung

München (pta000/13.10.2025/19:00 UTC+2)

München, 13. Oktober 2025 - Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) teilt mit, dass sie das Verlangen eines Aktionärs erhalten hat, gemäß Art. 55 SE-VO, --50 Abs. 1 SEAG eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen.

Die Tagesordnungspunkte gemäß Aktionärsverlangen umfassen die Beschlussfassung über die Abberufung der derzeit amtierender Mitglieder des Aufsichtsrats Oliver Haseley, Arnd Kumpmann und Frank Hübscher sowie die Beschlussfassung über die Wahl von drei neuen Aufsichtsratsmitgliedern, für die konkrete Vorschläge unterbreitet wurden.

Die Gesellschaft bereitet derzeit die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung vor. Die Einladung mit den vollständigen Tagesordnungspunkten und weiteren Einzelheiten wird zeitnah gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht.

Kontakt: sdm SE Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de www.sdm-se.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      sdm SE 
           Ranertstraße 5 
           81249 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Tobias Bodamer 
Tel.:         +49 89 5529 1150 
E-Mail:        investorrelations@sdm-se.de 
Website:       www.sdm-se.de 
ISIN(s):       DE000A3CM708 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760374800674 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
