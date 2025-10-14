Eine Gewinnwarnung hat die Aktie des französischen Reifenherstellers Michelin einbrechen lassen. Das hat fatale Folgen für die Aktie des deutschen Konkurrenten Conti. Wie der französische Konzern am Montag Abend mitteilte, wird das ursprüngliche Ziel eines operativen Jahresgewinns von mehr als 3,4 Milliarden Euro in diesem Jahr nicht mehr erreicht. Stattdessen werden nun 2,6 bis drei Milliarden Dollar angestrebt. Die Michelin-Aktie brach darauf am Dienstag um rund zehn Prozent ein. Die Aktie des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag