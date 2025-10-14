An der Wall Street sorgt ein neues Übernahmegerücht für Bewegung im Pharmasektor. Der Gesundheitsriese Johnson & Johnson soll dem Vernehmen nach in Gesprächen stehen, um den kalifornischen Biotechkonzern Protagonist Therapeutics zu übernehmen. Während die J&J-Aktie am Freitag kaum reagierte und mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent bei 190,70 US-Dollar schloss, schoss der Kurs von Protagonist um 30 Prozent auf 87 US-Dollar nach oben. Damit wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
