Der Vorstand der fox e-mobility AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats wegen noch laufender Gespräche mit qualifizierten Investoren beschlossen, die Bezugsfrist des laufenden Bezugsangebots (https://fox-em.com/wp-content/uploads/2025/09/Bundesanzeiger-Bezugsangebot.pdf) sowohl für qualifizierte Investoren wie auch für Aktionäre einheitlich und endgültig bis zum 14. November 2025 (einschließlich) zu verlängern.
Der Hinweis zur Verlängerung mit weiteren Informationen wird in den nächsten Tagen im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|fox e-mobility AG
|Königsallee 61
|40215 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.fox-em.com
|ISIN:
|DE000A40ZV71
|WKN:
|A40ZV7
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
|EQS News ID:
|2212862
