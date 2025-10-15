Märkte starten freundlich - Stellantis und ASML im Fokus

Der deutsche Leitindex startet heute mit leichtem Rückenwind in den Handel. Positive Signale aus den USA geben zusätzlichen Halt und lassen auf eine freundliche Eröffnung an der Wall Street schließen. Auch in Asien dominierten die Aufschläge, allen voran der Nikkei mit spürbaren Zugewinnen.
Makroökonomischer Überblick:
Frische Inflationsdaten aus China sorgen für Gesprächsstoff: Die Verbraucherpreise fielen im September um 0,3 Prozent im Jahresvergleich und damit stärker als erwartet. Es ist der neunte Monat in Folge mit deflationärem Druck, was die anhaltende Schwäche der Binnennachfrage unterstreicht. In Europa richtet sich der Blick auf die Industrieproduktion der Eurozone. Für August wird am Markt ein deutlicher Rückgang der Industrieproduktion um 1,6 Prozent gegenüber Juli erwartet.
Im Fokus:
Stellantis zeigt sich vorbörslich fester. Der Opel-Mutterkonzern kündigte die größte US-Investition seiner Geschichte an: 13 Milliarden Dollar sollen in den kommenden vier Jahren in neue Modelle, zusätzliche Kapazitäten und 5.000 neue Jobs fließen. Ziel ist es, den US-Marktanteil zurückzuerobern und die Produktion um 50 Prozent zu steigern. Die Nachricht wird als strategischer Befreiungsschlag gewertet, nachdem der Konzern zuletzt unter Absatzrückgängen und Zöllen gelitten hatte.
ASML notiert ebenfalls im Plus. Der niederländische Chipausrüster legte Quartalszahlen vor, die im Rahmen der Erwartungen lagen: 7,5 Milliarden Euro Umsatz und ein Gewinn von 2,1 Milliarden Euro. Besonders positiv: Die Aufträge übertrafen mit 5,4 Milliarden Euro die Prognosen, getrieben von der anhaltenden Investitionswelle in KI-Infrastruktur. Für das Gesamtjahr peilt ASML ein Umsatzplus von rund 15 Prozent an, warnte jedoch vor einem deutlichen Nachfragerückgang aus China im kommenden Jahr.
