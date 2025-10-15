Das Biotechnologie-Unternehmen Tubulis, welches sich auf die Entwicklung sogenannter Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) gegen Krebs fokussiert, hat bei neuen und bestehenden Investoren frisches Kapital eingesammelt. Es handelt sich um die größte Serie-C-Finanzierungsrunde für ein europäisches Biotech überhaupt.Satte 361 Millionen Dollar hat sich die Tubulis GmbH aus München im Rahmen der Finanzspritze gesichert. Noch nie hat ein privater ADC-Entwickler weltweit mehr Geld über eine solche Finanzierungsrunde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
