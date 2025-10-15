FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer zweiten Korrektur innerhalb einer Woche hat sich der Dax am Mittwoch weiter stabilisiert. "Mit der erfolgreichen Verteidigung der 24.000er Marke hat der Dax seinen Schwächeanfall vom Freitag überstanden", resümierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Stützend wirkten Hoffnungen auf sinkende Zinsen in den USA, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag die sich weiter eintrübenden Perspektiven am Arbeitsmarkt betont hatte. Zudem stellen sich in der politischen Krise Frankreichs die Sozialisten hinter Premier Sébastien Lecornu, um einen Sturz der Regierung zu verhindern.

Der deutsche Leitindex legte zur Mittagszeit um 0,2 Prozent auf 24.285 Zähler zu, nachdem er am Dienstag zeitweise unter 24.000 Punkte gesackt war. Eine erste Talfahrt hatte der Dax vor dem Wochenende erlebt, nachdem er noch am Donnerstag auf ein Rekordhoch von 24.771 Punkte geklettert war. Erneut eskalierende Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China verunsichern seither. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen zeigte sich am Mittwoch mit minus 0,1 Prozent auf 30.041 Punkte kaum verändert.

"Solange der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt ungelöst bleibt, kann selbst eine zunehmende Zinssenkungsfantasie die anhaltende Verunsicherung an den Märkten nicht vollständig ausgleichen", erklärte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

Unter den Einzelwerten setzten sich BASF mit plus 2,0 Prozent an die Dax-Spitze und profitierten von einer positiven Studie der Citigroup. Diese nahm die Chemie-Aktie mit "Buy" wieder auf und verwies unter anderem auf die höher als erwartete Bewertung der Lack-Sparte Coatings, die BASF nun an den Finanzinvestor Carlyle veräußern wird.

Das Börsen-Schwergewicht ASML aus den Niederlanden verbuchte im dritten Quartal mehr Bestellungen als erwartet und rechnet auch mit einem starken vierten Quartal. Zwar gab sich der Ausrüster der Chip-Industrie für 2026 zurückhaltend, dennoch reichten die Aussagen, um hierzulande Infineon, Aixtron oder Suss Microtec Auftrieb zu geben. Die drei deutschen Aktien stiegen zwischen 1,0 und 1,7 Prozent.

Hugo Boss gewannen im MDax 2,5 Prozent. Für Adidas und Puma ging es um 0,3 Prozent nach oben. Überraschend starke Umsatzzahlen des französischen Luxusgüterherstellers und Branchenkollegen LVMH wurden als Grund genannt.

Die Kurse von Salzgitter und Aurubis bewegten sich entgegengesetzt: Salzgitter stiegen um 0,4 Prozent, Aurubis büßten 5,9 Prozent ein. Der Stahlkocher, der mit knapp 30 Prozent an Aurubis beteiligt ist, legte eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro auf, die in Aktien des Kupferproduzenten umgetauscht werden kann.

Durch die Bank of America auf "Underperform" abgestuft, büßte das Papier des Dialysespezialisten FMC im Dax 1,5 Prozent ein. Schlusslicht im SDax waren Vossloh mit minus 7,0 Prozent, nachdem die Investmentbank Oddo BHF ihre Kaufempfehlung für die Bahntechnik-Aktie gestrichen hat./ck/stk

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



DE0005785802, DE0006231004, DE0006766504, DE0006969603, DE0006202005, DE0007667107, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000A1EWWW0, DE000A1K0235, DE000A1PHFF7, DE000A0WMPJ6