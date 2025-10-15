Der Stahlkonzern Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005) hat erfolgreich eine Wandelanleihe über 500 Millionen Euro platziert. Die Schuldverschreibungen bieten Anlegern das Umtauschrecht in Aktien der Aurubis AG, an der Salzgitter beteiligt ist. Mit einem Kupon von 3,375 Prozent und einer Laufzeit bis 2032 nutzt das Unternehmen den Kapitalmarkt zur Finanzierung strategischer Vorhaben. Der Umtauschpreis liegt bei 145,80 Euro je Aurubis-Aktie, was einer Prämie von 35 Prozent zum aktuellen Platzierungspreis entspricht. Finanzierung für SALCOS und Restrukturierung: Die Erlöse aus der Anleiheemission fließen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt