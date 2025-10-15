ASML hat im dritten Quartal überraschend viele Aufträge ergattert und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Während der niederländische Chipausrüster die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte, soll der Umsatz im kommenden Jahr mindestens auf dem Niveau von 2025 liegen. Am Aktienmarkt kam dies gut an: Die Aktie legte deutlich zu. Eine Bestandsaufnahme! In den drei Monaten bis Ende September 2025 schrumpfte der Umsatz bei ASML im Vergleich zum Vorquartal um gut zwei Prozent auf 7,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär