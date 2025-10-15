DJ PTA-News: sdm SE: sdm SE bereitet Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung vor

München, [15. Oktober 2025] - Der Vorstand der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat das Verlangen eines Aktionärs gemäß Art. 55 SE-VO, --50 Abs. 1 SEAG erhalten, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Die Tagesordnungspunkte gemäß Aktionärsverlangen umfassen die Beschlussfassung über die Abberufung der derzeit amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats Oliver Haseley, Arnd Kumpmann und Frank Hübscher sowie die Beschlussfassung über die Wahl von drei neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats.

Der Vorstand der sdm SE ist verpflichtet, diesem Aktionärsverlangen nachzukommen und bereitet deshalb derzeit die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung vor. Die außerordentliche Hauptversammlung soll voraussichtlich Ende November 2025 als Präsenzversammlung in München stattfinden. Die Einladung mit den vollständigen Tagesordnungspunkten und weiteren Einzelheiten wird voraussichtlich in der kommenden Woche veröffentlicht.

Das Aktionärsverlangen enthält unter anderem die Aufforderung zur Wahl von drei neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats. Folgende Kandidaten wurden dazu im Rahmen des Aktionärsverlangens bisher vorgeschlagen:

• Christian Bacherl, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der Beratungsgesellschaft und des SaaS-Anbieters

ACCNITE sowie stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Nagarro SE. Herr Bacherl verfügt über langjährige

Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, M&A, Kapitalmarkt und Corporate Governance. Er war zuvor Mitglied

des Vorstands der Baader Bank AG sowie Head of Equity Capital Markets Germany bei der UniCredit Bank AG. Herr

Bacherl schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der European Business School, Oestrich Winkel, als

Diplom-Betriebswirt ab und verfügt über einen B.Sc. in Computer Science von der James Madison University, Virginia. • Anna Pouskouri-Reiche, Unternehmerin und früher Managing Director Corporate & Investment Banking Southern Europe

sowie Country Head Greece bei der UniCredit Bank AG. Frau Pouskouri-Reiche gilt als Expertin für strukturierte

Finanzierungen und verfügt über ein weitreichendes Netzwerk bei Unternehmens- und öffentlichen Kunden. Frau

Pouskouri-Reiche schloss ihr Studium der Volkswirtschafslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München als

Diplom-Volkswirtin ab und ist Absolventin des Advanced Management Program der INSEAD Business School und des

Advanced Management Program der Harvard Business School. • Markus Gastinger, Unternehmensberater und Interim Manager mit umfassender Erfahrung in M&A, Controlling, Finanzen,

Restrukturierung und Organfunktionen (u. a. als CEO/CFO). Er ist Geschäftsführer der Arista Beratungs- und

Beteiligungs GmbH in München und verfügt über langjährige operative und strategische Führungserfahrung in

mittelständischen und börsennotierten Unternehmen. Herr Gastinger schloss sein Studium der Betriebswirtschafslehre

an der Ludwig-Maximilians-Universität München als Diplom-Kaufmann ab und ist Fachdozent für strategische

Unternehmensführung/Führung und Organisation an der Fresenius Hochschule München.

Die offizielle Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung wird weitere Details und die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zu den bisher vorgeschlagenen neuen Kandidaten für den Aufsichtsrat enthalten.

Über die SDM GROUP

Die sdm SE ist die Holdinggesellschaft der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH sowie RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit über 600 Mitarbeitenden zählt die SDM GROUP zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in Süd- und Westdeutschland. Das Leistungsspektrum reicht von Werk- und Objektschutz über Revier- und Streifendienste, Event Security und Special Security Services bis hin zur Beratung und Umsetzung komplexer Sicherheitskonzepte.

Kontakt: sdm SE Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de www.sdm-se.de

