Die Intershop Communications AG ist ein führender deutscher Anbieter von E-Commerce-Software. Das Hauptprodukt "Intershop Commerce Platform" ermöglicht digitale Vertriebskonzepte für verschiedene Geschäftsmodelle (B2B, B2B2X, B2C), Vertriebskanäle und Touchpoints und bietet ein Komplettpaket bestehend aus Commerce Management, Order Management (OMS), Product Information Management (PMI), Commerce Management (EX), Customer Engagement Center und BI Data Hub. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 22.10.2025 um 13:30 Uhr einen Online-Earnings Call mit Markus Dränert (CEO) und mit Petra Stappenbeck (CFO). Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-10-22-13-30/ISHA-GR zur Verfügung gestellt.
