Es soll der größte kommerzielle Elektrolyseur in Deutschland sein, bei dem grüner Strom aus PPAs in Wasserstoff gewandelt wird, um diesen am freien Markt zu handeln. In Schwäbisch Gmünd hat Deutschlands bislang größter Elektrolyseur für ausschließlich grünen Wasserstoff den Betrieb aufgenommen. Die Zehn-Megawatt-Anlage wurde vom französischen Hersteller Lhyfe errichtet und ist laut dem Unternehmen die erste Anlage dieser Art in Deutschland. "Mit dem Elektrolyseur in Schwäbisch Gmünd geht Baden-Württemberg einen wichtigen Schritt beim Hochlauf der Wasserstofftechnologie", sagte Ministerpräsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland