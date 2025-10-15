Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA98664A1084 York Harbour Metals Inc. 15.10.2025 CA63906L1067 Naughty Ventures Corp. 16.10.2025 Tausch 1:1
US29666V2043 Esprit Holdings Ltd. 15.10.2025 US29666V3033 Esprit Holdings Ltd. 16.10.2025 Tausch 10:1
NO0012958539 Nordic Financials ASA 15.10.2025 NO0013683409 Nordic Financials ASA 16.10.2025 Tausch 175:1
CA14919F2061 Cathedra Bitcoin Inc. 15.10.2025 CA14919F3051 Cathedra Bitcoin Inc. 16.10.2025 Tausch 30:1
